شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة توزع اللحوم بأسعار مخفضة بجوار مترو السيدة زينب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:30 م

بدأ منفذ حياة كريمة، بالسيدة زينب، توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بجوار محطة مترو الأنفاق، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.

افتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ متحرك، ب 61 شارع التر عَه بالمعادي الخبيرى بجوار مسجد خضر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

ويتمركز منفذ توزيع اللحوم التابع لمؤسسة حياة كريمة بميدان السيدة عائشة، كما تم توفير منفذ بالمرج - شارع مؤسسه الزكاه، شارع الجمهوريه، ومنفذ أخر بالبساتين، سوق السيما بجوار مزرعة البط امام مكتب بريد البساتين غرب.

ويتواجد منفذ بالسيدة زينب ، بشارع منصور بجانب مترو سعد زغلول، ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيه للكيلو، ولحوم بلدى ب 210 جنيه للكيلو.

مؤسسة حياة كريمة توزع اللحوم بأسعار مخفضة

حياة كريمة توزع اللحوم بأسعار مخفضة بجوار مترو السيدة زينب

مبادرة مؤسسة حياة كريمة

توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بجوار مترو السيدة زينب