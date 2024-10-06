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أسعار منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 21.5 جنيه.

- البصل 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 15 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

- الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

- ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5 جنيه.

- الموز البلدي بـ 30 جنيها.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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