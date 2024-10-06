شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 21.5 جنيه.
- البصل 13.5 جنيه .
- البطاطس بـ 23 جنيها .
- الجزر بـ 37.5 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 15 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
- الكوسة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
- الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 7.5 جنيه.
- الموز البلدي بـ 30 جنيها.
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