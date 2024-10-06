شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: انتصارات أكتوبر مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجميع قيادات وأفراد القوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت نقيب التمريض، نستحضر في هذا اليوم الخالد من تاريخ مصر، بكل فخر واعتزاز التضحيات والبطولات التي قدمها أبطالنا في القوات المسلحة لاستعادة كرامة الوطن واسترداد أرضنا الغالية.

ولفتت الدكتورة كوثر محمود، إلى إن هذ الانتصار يظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة ودليلاً على قدرة المصريين على تحقيق المستحيل بفضل إيمانهم بوطنهم وعزيمتهم التي لا تنكسر.

وأكدت على دعم النقابة العامة للتمريض الكامل لجهود القيادة السياسية والقوات المسلحة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، كما أعربت عن فخرها بدور الممرضين والممرضات خلال حرب أكتوبر، الذين قدموا الرعاية الطبية والدعم للمصابين والجرحى، ويساهمون اليوم بنفس الروح في الحفاظ على صحة المصريين.

وتابعت الدكتورة كوثر محمود: وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، ندعو الله أن يحفظ مصر وقيادتها وجيشها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، ونعاهد الوطن على مواصلة الجهود في دعم المنظومة الصحية وتقديم أفضل رعاية للمواطنين، اقتداءً بروح التضحية والعطاء التي تجسدت في حرب أكتوبر.



