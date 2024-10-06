شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 11:56 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن فحوصات المقبلين على الزواج، ضمن المبادرة الرئاسية، تفعيل لنظام مميكن حديث لتحاليل ما قبل الزواج بالتنسيق مع وزارة العدل، وسيتم إيقاف إصدار الشهادة القديمة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335