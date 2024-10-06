شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئى الرئيس السيسى بحلول الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة العظيمة التي استعادت فيها مصر أرضها وعزتها وكرامتها، ليظل هذا اليوم إنجازاً وطنياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين كتبوا أنصع الصفحات في تاريخ الوطن.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار استعداد كل وزارات وقطاع فى الدولة للاحتفال بالذكرى الواحد وخمسون لنصر أكتوبر المجيد حيث تنتشر احتفالات وذكريات فى جميع المدن والقري والشوارع المصرية عزة وكرامة، بنصر أكتوبر العظيم، مشددة على التوجيه العام للأنشطة (مسرح - صحافة وإعلام تربوي - تربية اجتماعية - تربية رياضية - مكتبات بتنظيم فعاليات مختلفة طوال شهر أكتوبر 2024 بمناسبة نصر أكتوبر المجيد بكل مدارس المديرية في المراحل التعليمية ابتدائي - إعدادي - ثانوى " عام فني")، وتوثيق هذه الفعاليات (صور) - فيديوهات)، وموافاتنا بتقارير لهذه الفعاليات بشكل مستمر.