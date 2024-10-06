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وزارة الصحة: أضرار التدخين غير المباشر لا تقل خطورة عن التدخين المباشر

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 06 أكتوبر 2024 11:51 ص

أكدت وزارة الصحة والسكان إن أضرار التدخين المباشر لا تقل خطورة عن التدخين غير المباشر وهو ما يتطلب الحذر خاصة على الأطفال .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالالتهاب الرئوي والأنفلونزا والسل وغيرها، لذلك يجب التوقف عنه فورًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يدمر الصحة ويتسبب فى ضعف الخلايا المناعية ويؤثرعلى القلب والأوعية الدموية ويتسبب فى ضعف الجهاز المناعى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين الإلكترونى  يزيد من خطر الإصابة بالنوبات خلال 24 ساعة فقط من القيام بالتدخين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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