شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دورة الترجمة للتجارة الإلكترونية باللغة الصينية فى جامعة حلوان 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن إطلاق دورة جديدة في الترجمة للتجارة الإلكترونية باللغة الصينية، وذلك لأول مرة استجابةً لمتطلبات سوق العمل.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب.

وأوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز، أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلي أهمية مثل هذه الدورات في صقل مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية.

تبدأ الدورة يوم 11 أكتوبر وتستمر لمدة عشرة أيام، بإجمالي 15 ساعة تدريبية، منها ساعة ونصف يقدمها نخبة من الأساتذة الصينيين المتخصصين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 9 ساعات يقدمها أساتذة مصريون متخصصون في نفس المجال.

وحدد المركز رسوم الدورة بـ 600 جنيه مصري، وللراغبين في التسجيل التوجه سريعاً لمركز اللغات بكلية الآداب.

جدير بالذكر، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجامعة لتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم في مجال الترجمة الصينية، خاصة مع تزايد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والصين.

للاستفسار والتسجيل، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني للمركز أو زيارة موقعه الإلكتروني أو صفحته على فيسبوك، كما يمكن الاتصال على رقم الواتساب المخصص للدورة.

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- الموقع الإلكتروني للمركز: http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1282