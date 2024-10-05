شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى ومحمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة.. الزعيمان يؤكدان: المشروع نموذج للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف النازحين فى خان يونس ودير البلح

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