شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح طرق تطبيق المهام الأدائية بالفصل لتلاميذ الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المهام الأدائية لتلاميذ المرحلة الابتدائية عبارة عن مهام قصيرة، يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على التلاميذ عددا منها يختار التلميذ أحدها بحيث ينتهي منها، خلال الفترة المحددة، بصورة منتظمة وبشكل دوري - المهام المتعلقة بالفصل، كل أسبوع في كراسة التلميذ الخاصة بذلك، يكون المعلم الدعم اللازم لتلاميذه في اختيار المهام المناسبة لميولهم.

وأكدت الوزارة على أن المهام الأدائية، لتلاميذ المرحلة الابتدائية تقيس مدى اكتساب الطالب للمهارات المتعلقة بالمادة الدراسية، وهي دليل على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، ويكون تقديرها بواقع 10 درجات، وبالنسبة لمقرر القيم واحترام الآخر، فيقيم المعلم أداء تلاميذه، وفقا لمعدلات الأداء من خلال إجراء تقييم تكويني، أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية، والصحية، والموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء تلاميذه، وفق نواتج الخاصة بكل مادة، يتضمنها المنهج الدراسي ويشار إليها (اجتاز لم يجتز). ويتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم في صورة أربع الوان، تعر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، ويتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو 1- من (85) إلى (100%) يفوق التوقعات دائما يوضح اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة ويعبر عنه باللون الأزرق.

من (65% إلى أقل من (80%) يلبي التوقعات أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، ويعبر عنه اللون الأخضر.

من (50% إلى أقل من (65%) يلبي التوقعات أحيانًا - يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم، ويعبر عنه باللون الأصفر.

من (1% إلى أقل من 50% أقل من المتوقع - يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات، وفي حاجة إلى كثير من الدعم، ويعبر عنه باللون الأحمر.

ويتم تحديد التلاميذ الأوائل، وفقا لمجموع درجات المواد الأساسية، سواء على من المدرسة، أو الإدارة، أو المديرية.