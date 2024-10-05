شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تعيد تشكيل هيئة المكتب.. جمال عميرة وكيلا ومحمد فريد أمينا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب، واختيار مقرري اللجان.

وتنص المادة 23 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، على أنه ينتخب مجلس النقابة سنويا (شهر اكتوبر) من بين أعضائه وكيلا، وسكرتيرا عاما، وأمينا للصندوق، وسكرتيرا مساعدا، و أمينا مساعدا للصندوق، و يكونون مع النقيب هيئة المكتب.

وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:

1. د. جمال عميرة وكيلا.

2.د. محمد فريد حمدي أمينا عاما.

3. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.

4. د. أبو بكر القاضي أمينا للصندوق.

5. د. شادي صفوت أمين الصندوق المساعد.

كما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:

1. لجنة مصر العطاء - د. خالد أمين زارع.

2. لجنة المنشآت الطبية - د. أبو بكر القاضي.

3. لجنة التحقيق وآداب المهنة - د. جمال عميرة ود. عبد الرحمن مصطفى.

4. الهيئة التأديبية - د. مصطفى هاشم ود. طارق منصور.

5. اللجنة الاجتماعية - د. شادي صفوت.

6. لجنة التعليم الطبي - د. مدحت مرسي.

7. لجنة الشباب - د. أحمد السيد.

8. لجنة الإعلام والنشر - د. أحمد مبروك الشيخ.

9. لجنة الحريات - د. أحمد الهواري.

10. لجنة الإسكان - د. أحمد السيد.

11. لجنة النقابات الفرعية والروابط - د. مايكل يوسف.

12. لجنة الرواد - د. عمرو محمد علي.

13. لجنة الشكاوي - د. أحمد اليك.

14. الهيئة الاستئنافية - د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.

15. لجنة العلاقات الخارجية - د. عبد الرحمن مصطفى.

16. اللجنة القانونية - د. طارق منصور.

17. لجنة تقييم الشهادات - د. أيمن سالم.

18. اللجنة النقابية الوزارية - هيئة المكتب مع النقيب العام.

19. اللجنة الثقافية والفنية - د. أحمد اليك.



