شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السكر على بطاقات التموين خلال شهر أكتوبر 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر 2024، حيث يتم صرف السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وطرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق السلع، لافتا إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي يكفي البلاد لفترة طويلة من السلع مثل الأقماح، الزيوت، السكر، اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، هو ضرورة قصوى لضمان توافر السلع بشكل مستمر ومستقر للمواطنين، كما أن الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمي ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقاً للمتغيرات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مناسب.