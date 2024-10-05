شكرا لقرائتكم خبر عن المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلي للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري انتصارات أكتوبر.

وقال شيحان في بيان صحفى: "باسم إبرشية القاهرة المارونية، وباسم مطرانها رئيس اساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها وعموم ابناء الطائفة المارونية في مصر، نهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلي للقوات المسلحة، بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة العسكرية المشرفة التي قامت بها القوات المسلحة وجنودنا البواسل، لاستعادة الأرض، فأعادت الأرض لمصر، والاستقرار لشعوب المنطقة، وكرست للسلام في العالم أجمع".

واختتم البيان: "نصلي من أجل وطننا مصر، أن يحفظها الرب القدير، ويحفظ جيشها العظيم.. تحيا مصر".