شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تقديم طلب للحصول على صورة من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة عقد الإيجار أو الملكية.

- توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

- خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

- صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

- الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

ثالثًا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.

- إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

- استلام الصورة وتلقي الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالمباني، منها: (طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، طلب ترخيص أعمال (بناء جديد)، طلب ترخيص أعمال (تعلية أو إضافة)، طلب ترخيص أعمال بناء (استكمال)، طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية).