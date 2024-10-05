شكرا لقرائتكم خبر عن 185 جنيها للكيلو.. حياة كريمة تواصل تنفيذ مبادرة توفير اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الجمعة، مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين بمحافظة الجيزة بأسعار مخفضة، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأطلقت "حياة كريمة"، اليوم، أربعة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمراكز ومدن (أبو النمرس، والحوامدية، والعياط، وأوسيم).

وطرحت المؤسسة من خلال منافذها المتنقلة، اليوم، كيلو اللحم المجمد بسعر 185 جنيهًا، والدواجن زنة 1 كيلو جرام بـ90 جنيهًا، واللحم المفروم البلدي بسعر 190 جنيهًا.

وتمركزت المنافذ في محافظة الجيزة في أول أيام المبادرة، بمناطق المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، وفي اليوم الثاني بمناطق المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة، واليوم الثالث بمناطق أبو النمرس، وأوسيم، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة.

وتواجدت المنافذ رابع أيام المبادرة، بمناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية، والصف، وفي اليوم الخامس بمناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والوراق، وأطفيح.



اقبال المواطنين على أحد المنافذ في الجيزة



اقبال المواطنين على المنفذ



الحملات المتنقلة في الجيزة



المنافذ المتنقلة في الجيزة



توفير اللحوم بأسعار مخفضة



حياة كريمة تواصل تنفيذ مبادرة توفير اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة