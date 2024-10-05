شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ومصادرة محتويات 3 مراكز مخالفة للدروس الخصوصية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية في غلق ومصادرة محتويات 3 مراكز مخالفة للدروس الخصوصية، لما لهم من أضرار على العملية التعليمية وغير حاصلين على التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة التعليمية من الجهات المعنية.

وشملت المراكز سنتر كائن أعلى نفق نصر الدين، وسنتر بشارع الشوربجی المتفرع من شارع مدکور، وسنتر بشارع متفرع سيدى عمار، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة والمرور الدوري لضمان عدم تكرار المخالفة، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

وأكدت المحافظة تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود كيانات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة في ذلك الصدد.

وشددت المحافظة على مواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.