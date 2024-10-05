شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى 2 أكتوبر الجاري، حيث بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا، بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليونا و943 ألفا و865 بزيادة قدرها 932 مليونا و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.

أشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

أوضح التقرير أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرا جودتها العالية وأضاف ان مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقا عالميا منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والافريقية.

