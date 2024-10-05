شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: الوطنية للتدريب حرصت على تأهيل نساء مصر للعب دور قيادي والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب إنه حين فُتح ملف المرأة فى الأكاديمية الوطنية لتدريب، بدأت الأكاديمية بتدريب 11 مرأة لكى يكن أول وكلاء نيابة من السيدات، وكذلك 56 سيدة، وأصبحن أول قضاة من النساء فى محاكم مصرية متخصصة، وانتهى بمدرسة المرأة للقيادة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم آية عبد الرحمن: أنه منذ بداية أول برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، تم الحرص على وجود نسبة عادلة للوجوه النسائية، لا تقل عن 50%».

وأكدت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه منذ عام 2011 وحتى 2013، كانت المرأة المصرية متصدرة لمشهد فى غاية النضج، بغض النظر عن مستواها الاجتماعى أو الأدبى أو التعليمى، إذ أن الوعى فطرى لدى المرأة المصرية، وتصميمها على الحفاظ على الوطن والبلد كان موجود بالفطرة لديها، ولذلك قررنا أن يكون للمرأة جزء خاص ومدرسة خاصة للقيادة.