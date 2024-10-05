شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الارتقاء بالمستشفيات الكنسية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا، مساء اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، مع مديري المستشفيات الكنسية بالقاهرة، بحضور لجنة إعداد لائحة العمل الصحي، وذلك لمناقشة مسودة لائحة الأمانة العامة التي تهدف إلى تنسيق العمل والخدمة التي تقدمها هذہ المستشفيات.

ولفت قداسة البابا إلى أن الهدف العام من وراء هذا هو الارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدمها المستشفيات الكنسية لجميع المصريين في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة للإنسان المصري.

جدير بالذكر أنه بدأ العمل على هذہ اللائحة، من أجل الوصول إلى جودة وفاعلية أكبر على غرار الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية بالإسكندرية، والتي بدأت عملها منذ خمس سنوات وشهدت خلالها المستشفيات تطورًا لافتًا ونجاحًا ملحوظًا وبشكل مستمر.