شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأمين العام لمنظمة "أميدا" على هامش فعاليات القمة المشتركة مع اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMEDA) المنعقدة في العاصمة التركية "اسطنبول"، خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجارى، تكريم اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي ريهام خضر، الأمين العام لمنظمة "أميدا".

جاء هذا التكريم تكليلاً لمجهودات ودور أمين عام منظمة "أميدا" الحيوي الداعم لتطوير عمل المنظمة وتحقيق خططها التنموية، والهادفة إلى تطوير شركات الإيداع والقيد المركزي بدول إفريقيا والشرق الأوسط، وبما يسهم في رفع راية المنظمة وتعزيز دور وكفاءة الأسواق المالية بمختلف الدول الأعضاء.





وأعربت ريهام خضر، أمين عام منظمة "أميدا" عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، والذي يمثل حافز قوي من اتحاد عريق، يدعم بقوة خطى المنظمة الهادفة إلى خلق مزيد من الشراكات الناجحة للدول الأعضاء مع الأسواق والمنظمات المالية الناجحة.

وأضافت ريهام خضر أن فعاليات القمة المشتركة المنعقدة في تركيا، تمثل محور حيوي لدعم المخططات الهادفة إلى التعرف على أفضل الممارسات والتطورات العالمية في مجالات خدمات الإيداع، ورفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية وإدارة المخاطر.

يشار إلى أن منظمة أميدا - التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 - منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.