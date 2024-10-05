شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التكنولوجية بالجيزة تتلقى طلبات التصالح أيام الجمعة والسبت والأحد والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ولكافة اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن وأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستقبال المواطنين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة 4 أكتوبر، السبت 5 أكتوبر ، الأحد 6 أكتوبر 2024، لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح وفقًا للقانون الجديد.

أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج (3) ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوي ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.

وناشدت المحافظة المواطنين بسرعة التوجه الي المراكز التكنولوجية التابعة لنطاقهم واستكمال الإجراءات المحددة للتصالح للحفاظ علي مقدراتهم العقارية والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون الجديد خلال موعد اقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة.



المراكز التكنولوجية بالجيزة تتلقى طلبات التصالح أيام الجمعة والسبت والأحد لإنجاز ملفات العمل



