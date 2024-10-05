شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: انفجار شمسى كبير يصنف الأكبر حتى الآن خلال دورة النشاط الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت العالمي الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي ليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 حدث انفجار شمسي كبير يصنف على أنه الأكبر حتى الآن خلال دورة النشاط الشمسي الحالية وقد تم رصده محيطا بالهالة الشمسية من كل الاتجاهات.

و أفاد الدكتور طارق عرفة مدير المراصد المغناطيسية بالمعهد أن المراصد المغناطيسية في كل من المسلات شمال الفيوم و ابو سمبل في جنوب مصر قد رصدت تأثير مغناطيسي واضح للانفجار بشكل شبه فوري في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي ظهر على شكل ارتفاع مفاجئ في قيمة المجال المغناطيسي الأرضي نتيجة للضغط الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يكون أصاب المجموعة الشمسية كلها نتيجة للإنفجار ثم عادت قيمة المجال الارضي للإنخفاض مرة أخرى خلال ساعة.

وتابع : ومن المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية قوية تستمر ليوم او يومين نتجية لوصول رياح شمسية عالية الطاقة من الانفجار خلال يوم السبت 5 أكتوبر، وتستعد المراصد المغناطيسية لتسجيل هذا الحدث نظرا لأهميته العلمية.



