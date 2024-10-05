شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انخفاض طفيف بالحرارة وسحب منخفضة ومتوسطة والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 5 أكتوبر 2024، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل ليلا فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على شرق القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة .



وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.