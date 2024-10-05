شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الحكمة أفضل وجهة سياحية.. شركات إماراتية تشيد بالمشروع (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رؤساء كبرى الشركات الإماراتية، بمشروع رأس الحكمة الجديدة، مؤكدين أنها ستصبح أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما ستكون محركًا لعجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة لما ستوفره من فرص عمل، وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا.

محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "القابضة" (ADQ)، أكد أن مشروع رأس الحكمة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مفسرًا سبب ذلك بأن المشروع سيتيح العديد من الفرص الواعدة وسيساعد على تحفيز القطاع السياحي.



رؤساء شركات إماراتية يشيدون بالمشروع العملاق

كما أكد أن الشركات الإماراتية المشاركة في تنفيذ المشروع تمتلك خبرات ضخمة في مجال التخطيط العمراني إضافة إلى حلولها المتقدمة والمبتكرة مما يسهم في بناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة.

أما عضو المجلس التنفيذي لشركة مدن القابضة، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، قال إن شركته تطمح أن تصبح مدينة رأس الحكمة من أفضل الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أنها تقع في مصر التي تشتهر بتاريخها العريق وغناها بالمعالم السياحية المتنوعة. وشدد على أن شركة مدن القابضة، ستسخر خبراتها الواسعة ومفاهيمها المبتكرة لتطوير المشروع والعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتكون رأس الحكمة محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد المصري ونموذجاً للمجتمعات العمرانية المستقبلية".



مشروع راس الحكمة

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، بيل أوريجان، أكد أن مدينة رأس الحكمة تعد من أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية لدى المجموعة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وسيحقق المشروع مستوى جديداً من التميز ليوفر تجربة استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء".