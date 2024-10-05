شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل تطبيق "إنستاباى" للتحويل.. ومصدر: جار العمل على إعادة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت خدمات تطبيق "إنستاباى" مساء اليوم الجمعة، حيث لم يتكن العديد من المستخدمين من استخدام التطبيق الشهير، وهو ما أثر على عمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وقال مصدر مصرفى لـ"الخليج 365"، أن يتم إجراء بعض التحديثات على الخدمة وستعود للعمل خلال الدقائق القليلة القادمة.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.



