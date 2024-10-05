شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيدفع بلواءين إضافيين إلى جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن الجيش الإسرائيلى سيدفع بلواءين إضافيين إلى جنوبى لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرئيلى يستعد لتوسيع عملياته فى جنوبى لبنان.

وقال علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مصنعًا على حدودها اللبنانية مع سوريا، مشيرًا إلى أن معبر المصنع البري يعتبر الأساسي بين لبنان وسوريا، فضلا عن أنه في الآونة الخيرة استعمل بكثرة من قبل النازحين اللبنانيين.

وأضاف «حمية» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في القصف على منطقة بعلبك والبقاع الغربي والبقاع في لبنان للنزوح إلى سوريا، لافتًا إلى أن المعبر كسائر المعابر يخضع للرقابة المطلقة من قبل لبنان بأجهزتها الأمنية والإدارية.



وتابع: «قصف المعبر الحدودي يقصد به شبه حصار للبنانيين، فضلا عن أن المجتمع الدولي عليه أن يتحرك من أجل وقف المجازر الإسرائيلية على المستوى الإنساني والقانوني كحد أدنى لإبقاء المعابر الجوية والبحرية والبرية، وأولها معبر المصنع كي يتحرك المدنيين بسهولة».



وأشار إلى أن مصنع الحدود البري يعتبر مهم للمزارع والصناعي اللبناني، من حيث الاستيراد والتصدير من مختلف الدول، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها العدواني تحدث مشكلة كبيرة على المستوى الإنساني والاقتصادي اللبناني.