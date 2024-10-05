شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مصروفات المدارس الرسمية مع حلول موعد سداد القسط الأول.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد وقيمة القسطين الأول والثانى تزامنا مع حلول موعد سداد القسط الأول المقرر له أول أكتوبر 2024، حيث تأتى قيمة مصروفات العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية، كالتالى: من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيها ، مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادي 212 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا والصفين الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تسدد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين الأول فى أكتوبر 2024، والثانى أول فبراير 2025 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية كالتالى : من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 68 جنيها، الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و 60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها، والصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 115 جنيها ، والصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا والقسط الثانى 112 جنيها والصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها وباقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها.