شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مدينة صفد في العمق الإسرائيلي ويكثف رشقاته الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفي عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بلدة رميش بجنوب لبنان، إن الأراضي اللبنانية شهدت أمس ليلة عصيبة، خاصة العاصمة بيروت، فيما شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم أحداث ساخنة في الجنوب اللبناني، خاصة في القطاع الأوسط، الذي شهد قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا، وغارات جوية، على بلدات يارون ومارون الرآس وعيتا الشعب.

وأضاف «عبد الفتاح» خلال رسالة على الهواء، ان حزب الله أطلق رشقات صاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية على بلدة رميش، التي تقع على بعد أقل من 2 كيلومتر لعدة مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل، وكان آخر المواقع التي استهدفها حزب الله كان موقع برنيت، مشيراً إلى أن صواريخ الحزب أصابت الموقع.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله استهدف أيضا منذ الساعات الأولي من صباح أربعة مواقع عسكرية إسرائيلية من أصل ستة، في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية.

وأشار إلى أن حزب الله أعلن عن استهدافه مدينة صفد في شمال إسرائيل، كما استهدف مواقع عسكرية ومحيط مستوطنات في العمق الإسرائيلي.