شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: يجب التفكير فى بدائل أخرى لتجنب استهداف إسرائيل لحقول النفط الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يجب التفكير فى بدائل أخرى تتجنب ضرب حقول النفط الإيرانيى، مؤكدا أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن الرد على إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد بايدن أنه سيعمل على حشد العالم لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يدرس حاليا فرض مزيد من العقوبات على إيران.

وأشار بايدن إلى أن الفرق الأمريكية والإسرائيلية لا تزال تناقش الرد على إيران، مشيرا إلى أن أمريكا لن تتخذ قرارا فوريا مع إسرائيل بشأن إيران وننتظر نتائج مزيد من المناقشات.

قالت صحيفة الإيكونوميست نقلاعن مصادر إسرائيلية مطلعة إن فرصة تقليص برنامج إيران النووى ضاعت فالمنشآت مدفونة على عمق بعيد.

وأكد المسئولين الإسرائيليين أن نتنياهو يسعى منذ زمن لدفع إيران لشن هجوم يبرر قصف مواقعها النووية.

وأكدت الإيكونوميست نقلا عن ضابط احتياط إسرائيلى أنه ليس لدى إسرائيل ما يكف من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة فى لبنان.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مسئولين أمريكيين قالوا لــNBC: إن إسرائيل قد تشن هجوما على إيران يشمل منشآت النفط والغاز.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز نقلت عن مصادر، أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن رد إسرائيل المحتمل على هجمات إيران الصاروخية سيكون "متوازنا" إلى حد كبير.

ووفقا للصحيفة ذاتها، لن يثير الرد الإسرائيلي جولة جديدة من التصعيد المسلح في الشرق الأوسط.