شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 9 إصابات من الطاقم الطبي في قصف إسرائيلي لمستشفى بالنبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي أحد المستشفيات العاملة في محافظة النبطية، جنوبي لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وذكر المستشفى الواقع في قرية بنت جبيل بالنبطية، أنه تعرض لقصف إسرائيلي، أسفر عن إصابة تسعة أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي، معظم إصاباتهم خطيرة.

وفي بيان للمستشفى، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان مساء اليوم، أنه تعرض لقصف إسرائيلي بعد تلقيه تحذيرا من الاحتلال بالإخلاء، مبينا أنه على إثر القصف تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى.