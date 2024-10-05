شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى غلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جبهة الأمن الداخلية لدولة الاحتلال فجر السبت دوى صافرات الإنذار فى مستوطنات غلاف قطاع غزة، وتحديدا فى مستوطنتى كيسوفيم وعين هشلوشا، وذلك إلى جانب مناطق أخرى فى الداخل المحتل.

وكان قد أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال فى كفر جلعادى فى شمال الدولة العبرية بقصف للمسيرات دون الإفصاح عن حجم الخسائر التى تعرض لها ذلك التجمع، ويواجه مقاتلو الحزب حاليا محاولات تقدم لقوات الاحتلال فى بلدية العديسة بجنوب لبنان.

ودوت أيضا صافرات الإنذار فى مناطق متفرقة من هضبة الجليل المحتلة.