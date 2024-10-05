شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة كفار يوفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الجبهة الداخلية لأمن دولة الاحتلال بانتشار دوى الإنذار فى كفار يوفال فى شمال دولة الاحتلال.

وكانت وسائل إعلامية في بيروت قد أفادت، فجر السبت، شن إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد دقائق من إنذار بإخلاء مبنى في برج البراجنة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، تحذيرا جديدا للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء مبنى في حي برج البراجنة على الفور.

وفي التحذير، قال الجيش الإسرائيلي: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وبعد هذا التحذير، أصدر جيش الاحتلال إنذارا عاجلا جديدا إلى سكان الضاحية الجنوبية بإخلاء مبنى في حي شويفات الأمراء.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت في وقت متأخر من مساء الجمعة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان، وسجلت أيضا غارة على كفركلا.

وقال جيش الاحتلال الجمعة، إن "حزب الله" اللبناني أطلق اليوم حوالي 222 قذيفة من لبنان باتجاه إسرائيل. وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان، تسجيل 153 غارة جوية على لبنان خلال 24 ساعة.

وأعلنت ثلاثة مستشفيات في لبنان تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها.

وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية تفاصيل جديدة عن الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.