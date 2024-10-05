شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل بعد إصلاح العطل الفنى والان مع تفاصيل الخبر

عاد تطبيق "إنستاباى" للتحويلات المالية للعمل بعد ساعات من انقطاع الخدمة، عقب إصلاح العطل الفنى، الذى أثر على عمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وقال مصدر مصرفى لـ"الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من إصلاح الخلل التقنى الذى أثر على تطبيق "إنستاباى"، موضحا أن خدمات التحويل والاستعلام عن الأرصدة المالية وغيرها من العمليات المصرفية المتاحة عبر التطبيق تعمل الآن بشكل طبيعى كامل.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.