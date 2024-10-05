شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: ندرس حاليا فرض عقوبات جديدة على إيران والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب أن تفكر إسرائيل في بدائل أخرى غير استهداف منشآت النفط الإيرانية، مضيفا أن إسرائيل لم تحسم أمرها بعد بشأن الرد على الضربة الإيرانية.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على إسرائيل الحذر في هجماتها التي تطال المدنيين ونتواصل مع الحلفاء بشأن إجلاء الرعايا من لبنان.