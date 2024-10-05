شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على وسط غزة إلى 8 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الجمعة، إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر طبية قولها: إن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلتي عليان وكراجة في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

كما استشهد مواطنان آخران في قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الغفري شمال شرق المخيّم. وفي مدينة دير البلح استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمركز لإيواء النازحين في مدرسة الصلاح بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41.788 مواطن، وإصابة 96.794 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.