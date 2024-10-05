شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله ما زال يتصدى لتسلل الاحتلال لجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من رميش، إن مدينة رميش قريبة للغاية من الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة، وعلى أرض الميدان لم تتوقف غارات طائرات جيش الاحتلال على مدينة رميش منذ صباح اليوم.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال نفذ أنواعا مختلفة من القصف المدفعي على بلدات مارون الرأس وكذلك يارون وعيتا الشعب فكل هذه البلدات شهدت أنواع مختلفة من قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأشار إلى استمرار محاولات قوات الاحتلال لتسلل إلى بلدة مارون الرأس، وأن حزب الله أعلن أنه استهدف إحدى هذه القوات التي حاولت التسلل للمرة السابعة أو الثامنة إلى بلدة مارون الرأس وأصابها أصابت مباشرة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن حزب الله مازال يتصدى إلى كل محاولات قوات جيش الاحتلال لتسلل البري إلى داخل أراضي جنوب لبنان.