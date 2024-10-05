شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليار دولار سنويا و750 ألف فرصة عمل.. عوائد مشروع رأس الحكمة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجموعة مدن القابضة الإماراتية - المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - عن تفاصيل عوائد مشروع رأس الحكمة، والذي يعد ضمن أهم المشروعات الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويحولها كوجهة رائدة عالميًا في مجال السياحة.



عوائد مشروع رأس الحكمة التنموى

يعد المشروع ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة وجهة رائدة عالمياً، وستضم مدينة رأس الحكمة ـ التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع ـ مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.



عوائد مشروع رأس الحكمة

ويقع “مشروع مدينة رأس الحكمة" على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة .. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2045، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وسيسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما يركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.