شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب البطاقات.. أسعار السلع التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر الجاري، لأصحاب البطاقات دون أى زيادة فى الأسعار، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع المقررات التموينية، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى سلع أخرى.

أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2024

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاى ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.



صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

جبنه 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

بسكويت سادة جنيه ونصف.

بسكويت ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت أنواع 3 جنيهات.

بسكويت أنواع 3.75 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه.