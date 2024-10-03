شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح منفذا سلعيا بمدينة بدر باستثمارات 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فرع سلسلة "هايبر وان" ماركت بمدينة على طريق السويس بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقام الفرع على مساحة 32 ألف متر مربع، وباستثمارات تخطت 1.5 مليار جنيه، ويوفر الفرع الجديد 700 فرصة عمل مباشرة إضافة إلى 400 فرصة عمل غير مباشرة.



وزير التموين يفتتح منفذ سلعى بمدينة بدر

يأتي هذا الافتتاح في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية وأسواق وسلاسل التجزئة وذلك بحضور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.



وزير التموين يفتتح منفذ سلعى بمدينة بدر



وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في المشروعات التي تساهم في تطوير التجارة الداخلية وضبط سلاسل الإمداد بما يساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة



وزير التموين يفتتح منفذ سلعى بمدينة بدر