شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: علاج 776 ألف رأس ماشية خلال القوافل البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت هيئة الخدمات البيطرية حملات وقوافل بيطرية مجانية شاملة في كافة محافظات الجمهورية، وداخل كل محافظة فى القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

و تقدم القوافل جميع الخدمات الفنية التي تحتاجها الثروة الحيوانية، بما فى ذلك الفحص البيطري والكشف الشامل على الحيوانات وتقديم العلاج والقيام بالعمليات الجراحية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال الرش والتجريع بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض الباطنية وسوء التغذية، وإجراء الفحوصات باستخدام السونار والمسح التناسلي، إلى جانب التوعية الإرشادية والرعاية الثقافية للمرأة الريفية، بالإضافة إلى هذه الجهود، يتم حاليا تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذا المرض الفتاك الذي يصيب الأغنام والماعز.

وتشمل الحملة تحصين الحيوانات في مختلف محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية وتأتى هذه الجهود ضمن حرص الدولة على دعم الفلاحين والمرأة الريفية، وضمان استدامة مواردهم.

وقال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم تقديم كافة الخدمات الطبية البيطرية (وقائية/علاجية) لعدد 776,463 حيوان (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز - جمال - خيول - دواب بأعمار مختلفة)، من خلال 259 قافلة و107 حملة تحصينيه تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر.