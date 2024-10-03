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ينشر الخليج 365 مواعيد ساعات الذروة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT والتي تتضمن زيادة عدد القطارات في هذه الأوقات لمواجهة كثافة الركاب والوصول أسرع بطول مسار القطار من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية والعكس.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد ساعات الذروة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية