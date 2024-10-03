شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إقبال المواطنين للحصول على خدمات "بداية" يعكس وعيهم بالمبادرة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بوعي مواطني محافظة القاهرة للحصول على الخدمات المقدمة من سيارات وزارات الصحة والعدل والتضامن الاجتماعى منذ انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، مؤكدا ان ذلك يعكس مدى وعي مواطني محافظة القاهرة بالدور الفعال الذي تلعبه مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان لتحسين جودة حياة المواطن وإيصال الخدمة بسهولة ويسر

ونوه محافظ القاهرة انه ، ولليوم الثالث على التوالي، شهد حيي النزهة والسلام 2 اصطفاف سيارة وزارة الصحة لتقديم خدمات الكشف الطبي والتطعيم ، وكذلك التوعية للوقاية من الأمراض والاوبئة، كما تم عقد مناقشات ميدانية مع المواطنين وخاصة الأمهات للتوعية بضرورة نشر ثقافة الوقاية خير من العلاج بين الأطفال .

كما قامت فرق الثقيف الصحي بالتواجد بالمراكز التكنولوجية لتوعية المواطنين المترددين على المراكز بأهمية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ودورها الفعال في نشر الوعي الصحي بين المواطنين ، وكذلك التوعية بالمبادرات الصحية الأخرى التي دشنتها الدولة المصرية مثل 100 مليون صحة والحملات التي تستهدف الكشف المجاني على طلاب المدارس.