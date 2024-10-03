شكرا لقرائتكم خبر عن لترخيص وحدة قسطرة...تعرف على المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن المستندات المطلوبة لترخيص وحدة قسطرة، وضمن الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه نرصد هذه المستندات.

المستندات المطلوبة والأوراق المطلوبة هي:

1. مخاطبة لرئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بأن مركز القسطرة يتقدم بطلب للحصول علي الترخيص.

2. ترخيص وحدة قسطرة من المكتب التنفيذي للاشعة (صورة معتمدة).

3. الفريق الطبي العامل بوحدة القسطرة:

- أطباء: عددهم+ الشهادات الحاصلين عليها+ دورة الإنعاش القلبي المتقدم ALS.

- تمريض: عددهم+ الشهادات الحاصلين عليها+ دورة الإنعاش القلبي BLS.

- فني ضغوط قلبية: عددهم+ الشهادات الحاصلين عليها.

- فني أشعة: عددهم+ الشهادات الحاصلين عليها.

4. بيان بعدد حالات القسطرة التي تم عملها خلال السنوات الأخيرة.

5. تجهيزات وحدة القسطرة.

6. بيان أسعار لوحدة القسطرة.

7. رسم كروكي.

8. عقد صيانة القسطرة.

9. توافر وحدة عناية مركزة بالمكان (إذا كانت الوحدة داخل المستشفى) أو تعاقد مع عناية مركزة بأقرب مستشفي (إذا كانت الوحدة مستقلة).

10. وفي حالة وجود الوحدة داخل مستشفي لابد بالتقدم بأوراق ترخيص المستشفى+ عقد محرقة+تصريح النفايات + تسجليها بالنقابة.

11. رسوم 3000 جنيه تسجيل و ترخيص القسطرة و تجدد كل عامين بذات القيمة -و 2000 جنيه معاينة للمراكز خارج نطاق القاهرة الكبرى و 1000 جنيه إعادة معاينة – 1000 جنيه معاينة للمراكز داخل نطاق القاهرة الكبرى و 500 جنيه إعادة معاينة.

12. برنامج مكافحة العدوي المتبع داخل القسطرة و أسماء فريق المكافحة.