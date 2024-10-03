الصحة العالمية تطلق خطة لمكافحة حمى الضنك والأمراض المنقولة بالبعوض ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة استراتيجية عالمية لمكافحة حمى الضنك والأمراض الفيروسية الأخرى التي تنتقل عن طريق المفصليات بواسطة بعوضة الزاعجة

وقالت فى بيان لها اليوم، إنها أطلقت اليوم خطة التأهب والاستعداد والاستجابة الاستراتيجية العالمية لـ مكافحة حمى الضنك وغيرها من الفيروسات المنقولة عن طريق المفصليات بواسطة بعوضة الزاعجة . وتهدف الخطة إلى الحد من عبء المرض والمعاناة والوفيات الناجمة عن حمى الضنك وغيرها من الأمراض المنقولة عن طريق المفصليات بواسطة بعوضة الزاعجة مثل زيكا وشيكونجونيا، من خلال تعزيز استجابة عالمية منسقة.

وتحدد الخطة الإجراءات ذات الأولوية للسيطرة على انتقال العدوى وتقدم توصيات للدول المتضررة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك مراقبة الأمراض، وأنشطة المختبرات، ومكافحة النواقل، والمشاركة المجتمعية، والإدارة السريرية، والبحث والتطوير، من خلال نهج يشمل المجتمع بأكمله وعلى المستوى الإقليمي.

وتشير التقديرات إلى أن 4 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروسات الأربوفيروس في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 5 مليارات بحلول عام 2050. وقد ارتفعت حالات حمى الضنك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الستة، مع وجود ما يقدر بنحو 4 مليارات شخص معرضين للخطر على مستوى العالم. وقد تضاعف عدد الحالات تقريبًا كل عام منذ عام 2021، مع أكثر من 12.3 مليون حالة حتى نهاية أغسطس من هذا العام - وهو ما يقرب من الضعف 6.5 مليون حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2023 بأكمله.

تنتشر حمى الضنك في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية، وخاصة في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين. والوضع مقلق بنفس القدر في أفريقيا، حيث تكافح البلدان أمراضًا متعددة وسط الصراعات والكوارث الطبيعية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على أنظمة الصحة الهشة بالفعل في ديسمبر 2023، صنفت منظمة الصحة العالمية الارتفاع العالمي الحالي لحمى الضنك في عام 2023 على أنه من الدرجة 3، وهو أعلى مستوى للطوارئ بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، لدعم البلدان لتعزيز قدراتها على المراقبة وتنفيذ أنشطة الاستجابة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن الانتشار السريع لحمى الضنك والأمراض الفيروسية الأخرى المنقولة عن طريق المفصليات في السنوات الأخيرة يشكل اتجاهاً مثيراً للقلق ويتطلب استجابة منسقة عبر القطاعات وعبر الحدود.

وأضاف: "من الحفاظ على بيئات نظيفة إلى دعم مكافحة النواقل والسعي إلى تقديم الرعاية الطبية في الوقت المناسب، فإن لكل فرد دور يلعبه في مكافحة حمى الضنك. وهذه الخطة هي بمثابة خارطة طريق لتحويل مسار هذا المرض والأمراض الفيروسية الأخرى التي تنقلها المفصليات، وحماية الفئات الضعيفة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة".

وقال، إن عوامل مثل التوسع الحضري غير المخطط له وسوء ممارسات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتغير المناخ والسفر الدولي، تسهل الانتشار الجغرافي السريع لحمى الضنك. وقد أصبح المرض الآن متوطناً في أكثر من 130 دولة. كما لوحظت اتجاهات مماثلة لأمراض أخرى تنتقل عن طريق البعوض مثل زيكا، وشيكونجونيا، ومؤخراً مرض فيروس أوروبوش، وخاصة في الأمريكتين. ويؤكد هذا التصعيد العالمي على الحاجة الملحة إلى استراتيجية قوية للتخفيف من المخاطر وحماية السكان.

يتضمن برنامج الاستجابة الاستراتيجية 5 مكونات رئيسية ضرورية للاستجابة الناجحة للتفشي:

التنسيق في حالات الطوارئ: إنشاء أنشطة القيادة والتنسيق؛



المراقبة التعاونية: تطوير واستخدام أدوات للكشف المبكر عن حمى الضنك وغيرها من الأوبئة التي ينقلها البعوض الزاعج والسيطرة عليها، بما في ذلك تعزيز المراقبة القائمة على المؤشرات والأحداث، والتحليل الوبائي، والتشخيصات المختبرية، والتحقيقات الميدانية؛

حماية المجتمع: إشراك المجتمعات المحلية من خلال الحوار النشط والتكيف المحلي لتدابير الوقاية والاستجابة، بما في ذلك مكافحة أعداد البعوض.



رعاية آمنة وقابلة للتطوير: ضمان الإدارة السريرية الفعالة والخدمات الصحية المرنة لضمان حصول المرضى على الرعاية الكافية ومنع المرض والوفاة؛ و الوصول إلى التدابير المضادة: تعزيز البحث والابتكار لتحسين العلاجات واللقاحات الفعالة ضد هذه الأمراض.

وسيتم تنفيذ الخطة على مدى عام واحد حتى سبتمبر 2025، وتتطلب 55 مليون دولار أميركي لدعم جهود الاستعداد والاستجابة الصحية. وهي تتماشى مع الاستجابة العالمية لمكافحة النواقل 2017-2030 ، وهي استراتيجية عالمية لتعزيز مكافحة النواقل في جميع أنحاء العالم، ومبادرة الفيروسات المنقولة عن طريق المفصليات العالمية ، التي أطلقت في عام 2022، والتي تركز على معالجة الفيروسات المنقولة عن طريق المفصليات التي تحملها البعوض والتي لديها القدرة على التسبب في الأوبئة.

وأضاف، إن برنامج العمل الاستراتيجي هو دعوة للعمل لجميع أصحاب المصلحة - من الوكالات الحكومية ومقدمي الرعاية الصحية إلى المجتمعات والأفراد - للانضمام إلى قواهم في مكافحة حمى الضنك وغيرها من الفيروسات المنقولة بواسطة الزاعجة ، من خلال الابتكار والتقنيات الجديدة وتحسين استراتيجيات مكافحة النواقل.