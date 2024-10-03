شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نثمن الموقف السلوفينى المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٣ أكتوبر اتصالاً هاتفياً من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا "تانيا فايون".

وأشاد الوزير عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية-السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، وكذا على ضوء نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة الوزيرة السلوفينية لمصر في مايو الماضي، واللقاء الثنائي بين الوزيرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً.

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخاصة بالوضع في لبنان ومستجدات الأحداث في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر إزاء التصعيد الأخير وانعكاساته الخطيرة على المنطقة، مؤكداً على الأهمية التي توليها مصر للتنسيق مع سلوفينيا في إطار عضويتها بمجلس الأمن، فضلاً عن تثمين الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.