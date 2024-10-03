شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر ملف الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية اهتمامات القيادة السياسية وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة شهريا.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعى طريقة الاستعلام عن المساعدات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة حيث يستطيع الشخص الذى تقدم للحصول على المساعدات النقدية معرفة مدى قبوله او رفضه لعدم انطباق الشروط عليه ،حيث يقدم البرنامج المساعدات النقدية لـ الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق ، كما تحرص الوزارة على تقديم المساعدات النقدية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال البرنامج عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية .