شكرا لقرائتكم خبر عن العمل: ندوات للتوعية بالإسعافات الأولية والسلامة المهنية في 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ، اليوم الخميس ، عن تنظيم فعاليات ندوة توعوية عن "الإسعافات الأولية" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، نظمتها الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بمشاركة عدد 37 من أعضاء فريق الاسعافات الاولية بالوزارة ، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ، ومركز تدريب هيئة الإسعاف المصرية.

يأتى لك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات المركزية والمديريات بالمحافظات، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة .

وأكدت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، على سعى وزارة العمل لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات فى كافة ملفات عمل الوزارة بطريقة تكاملية مع مختلف الجهات ، كما أنه جرى تنظيم الندوة في إطار خطة الإدارة العامة للأزمات، والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث، ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل،بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات،فى أداء مهامها المنوطة بها طبقاً لإستراتيجية اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتضمنت فعاليات الندوة عدة محاضرات علمية، وعروض تقديمية ،وتدريبات عملية حول : كيفية فتح مجرى الهواء ، وتقييم درجة الوعى ، والانعاش القلبى والرئوى ، والأزمة القلبية ، والنوبات المخية ، ألقاها الدكتور مصعب البدراوى مدير هيئة الإسعاف بحلوان و العاصمة الإدارية، وعماد فرج مشرف اسعاف بالمعادي والعاصمة الإدارية .



ونظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، فعاليات ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تناولت الندوة حقوق العمال والتزاماتهم تجاه صاحب العمل ، والمساواة بين الجنسين ، وحقوق المرأة التي كفلها لها قانون العمل، والقرارات الوزارية رقم 43 ، و44 لسنة 2021 ، كما تناولت الندوة إنشاء وحدة المساواة والهدف منها، والتوعية بالتشريعات والدساتير والقوانين الدولية الداعمة لفكرة المساواة، ومحاضرات حول ساعات العمل وفترات الراحة وأحكام تشغيل النساء في ظل قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التي شملها القانون ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.



كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بعنوان "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وانواعها وكيفية مواجهتها" ، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وشهدت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بمستشفى العريش العام، بعنوان "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وانواعها وكيفية مواجهتها"، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة تثقيفية فى إطار فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، تضمنت الندوة عدة محاور منها: إعداد خطط الطوارئ والحماية من مخاطر الحريق، وشرح لأهمية مهمات الوقاية الشخصية، وكيفية تدريب العامل عليها، وأهمية تدريب العامل على مخاطر المهنة، وأهمية الكشف الطبي الابتدائي والدوري ودور القرار 211 لدرء الخطر عن العامل في بيئة العمل، وأهمية التدريب العملي للجاهزية للطوارئ ودور تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003 في المشروع للوصول بالجميع إلى "لا إصابات او أمراض مهنية أو حوادث جسيمة" ، وأهمية التوعية بنشر المعلومات عن السلامة في بيئة العمل بالتتابع بين الأفراد حيث يقوم كل مشرف أو مسئول بتوعية وتدريب عدد من العمال للوصول بالجميع لوعي وفكر واحد آمن في منطقة العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.



