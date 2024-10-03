شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي المستندات المطلوبة لترخيض العيادات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن المستندات المطلوبة لترخيض العيادات الخاصة، وفي السطور التالية يرصد الخليج 365 هذه الخطوات ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع.

المستندات المطلوبة هي:-

1. إيصال تسجيل العيادة بالنقابة لحين إستخراج شهادة التسجيل.

2. صورة البطاقة الشخصية عدد 2.

3. صورة كارنية النقابة عدد 2.

4. صورة ترخيص مزاولة المهنة.

5. صورة القيد بسجل الأخصائيين (صورة الأخصائي).

6. صورة عقد الإيجار أو مايثبت الملكية موثق من الشهر العقاري (إثبات تاريخ).

7. رسم كروكي للعيادة عدد 2.

8. إيصال من خزينة المديرية بمبلغ 100 جنيه، باسم الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة.

9. عقد لحرق النفايات.

10. إيصال من خزينة المديرية بمبلغ 15 جنيها.

11. بيان بتجهيزات العيادة .

12. إقرار بوجود طفاية حريق بالعيادة.

13. إقرار بالالتزام بتعليق الرخصة في مكان ظاهر.

14. علي كل مستند 1 جنيه دمغة.

15. دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.