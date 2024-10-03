شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: توريد 6 آلاف طبق بيض للمجمعات الاستهلاكية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أنه تم توريد 6 آلاف طبق بيض للمجمعات الاستهلاكية حتى الآن وجارى استمرار التوريد، لافتا الى أن إجمالي مبيعات معرض أهلا مدارس الذى تم إقامته فى منطقة السواح بلغ 20 مليون جنيها، مع العلم ان المعرض لم يتجاوز 12 يومًا.

وأضاف علاء ناجى أن عدد كبير من المواطنين قد توافدوا على مقر الشركة القابضة للمطالبة بإعادة إقامة المعرض لطرح كافة السلع بأسعار مخفضة، موضخا أن جميع السلع الغذائية التى تم طرحها بالمعرض أقل من سعر السوق بـ 25% كما انه جارى دراسة إقامة معارض سلعية دائمة بكافة محافظات الجمهورية خاصة الأماكن التى تخلو من المجمعات الاستهلاكية، ومن المقرر إقامة المعارض الدائمة فى مقار الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المتواجدة بالمحافظات، كما أنه تم بدء تجهيز 16 منفذا لطرح الخضار والفاكهة ومنها الطماطم والبطاطس والبصل، وذلك تيسيرًا على المواطنين.