شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 20 سفينة بميناء دمياط واستقبال 58678 طنا بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19179 طن تشمل: 1701 طن ملح و 3772 طن اسمنت و 1156 طن كلينكر و 7050 طن يوريا و 5500 طن بضائع عامة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58678 طن تشمل : 12128 طن حديد و 7400 طن سكر و 1300 طن حمص و 500 طن زيت طعام و 1522 طن خشب زان و 1400 طن فول صويا و 10700 طن خردة و 9508 طن قمح و 7500 طن ذرة و 6720 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 206 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 74 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 115 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174322 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5293 حركة.