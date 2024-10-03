شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في الجلسة الافتتاحية لسينودس الأساقفة بروما والان مع تفاصيل الخبر

شارك أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في الجلسة الافتتاحية لسينودس الأساقفة بروما، التي ترأسها قداسة البابا فرنسيس.

وترأس أمس، الأب الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للجمعية العامة العادية الـ 16 لسينودس الأساقفة حول "السينودسية".

جاء ذلك بمشاركة الكاردينال ماريو جريس، الأمين العام لسينودس الأساقفة، والآباء والمطارنة والأساقفة، من مختلف الكنائس الكاثوليكية حول العالم.

